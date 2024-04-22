В ЕС беспокоятся об обратном эффекте новых антииранских санкций

Чиновники из ЕС понимают, что новые санкции, которые Евросоюз может наложить на Тегеран за удар по Израилю, грозят ухудшением отношений с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Источники издания ожидают, что в ЕС согласуют новые санкции уже в понедельник.

Ранее лидеры стран ЕС на саммите 17-18 апреля заявили, что против Ирана будут приняты новые санкции за недавнюю атаку на Израиль. Их введение обсудят министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза на встрече в Люксембурге в понедельник.

По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Удар по иранской территории произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю. Она же была ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске.

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