Германия одобрила экспорт оружия более чем на €5 млрд

В первом квартале текущего года власти Германии выдали разрешения на экспорт вооружения на общую сумму €5,2 млрд. Информацию об этом публикует министерство экономики ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно этим данным, экспорт немецкого вооружения вырос более чем вдвое в сравнении с первым кварталом 2023 года, тогда он составлял €2,4 млрд.

При этом отмечается, что 74% экспорта ФРГ в первом квартале 2024 года в размере €3,8 млрд приходится на Украину. За 2023 год Германия выдала разрешения на экспорт вооружения на общую сумму €12,2 млрд.

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