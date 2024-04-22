Россияне массово уезжают из Армении

В Армению стало приезжать меньше российских граждан на фоне политической напряженности между Ереваном и Москвой. Резко увеличилось число тех, кто уехал из страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает армянское издание "168.жам", ссылаясь в своей статье на статистические данные.

"Если за первые два месяца прошлого года в Армению въехало более 207 тысяч граждан России, то в этом году их было 171,7 тысячи, почти на 36 тысяч меньше. Въезд российских граждан сократился более чем на 17 процентов.

Понятно, что активные потоки российских граждан сыграли важную роль в высоком экономическом росте, зафиксированном в Армении в последние годы. Особенно если учесть, что значительная часть приехавших сюда была с деловыми целями. Также было большое количество туристических визитов, которые также приносили серьезные деньги и экономическую активность. Но постепенно эти потоки начали редеть", - говорится в статье.

По официальным данным, въезд российских граждан в Армению в этом году сократился довольно большими темпами: "Причины этого, конечно, нетрудно понять. Проблема не только в недавней напряженности между Арменией и Россией, но и в том, что в Армении не были созданы благоприятные условия для того, чтобы правильно управлять этими потоками, обслуживать и направлять их на долгосрочные цели. Напротив, было создано множество препятствий. Граждане России столкнулись с массовым ростом цен в Армении. Не понадобилось много времени, чтобы понять, что пребывание здесь - дорогое удовольствие даже для российских граждан с относительно высокими доходами и уровнем жизни. Поэтому те, кто пришел, предпочли уйти постепенно. Это также видно по индикаторам въезда и выезда начала года. В этом году не только снизился приезд граждан из России в Армению, но и увеличился выезд. Другими словами, людей уехало больше, чем прибыло. Отток из Армении в начале года почти на 8 тысяч превышает приток".

В заключение издание подчеркивает, что это означает, что те, кто приехал раньше и остался в Армении, понемногу уезжают, возвращаются в Россию или переезжают в другие страны, где условия жизни гораздо более благоприятны, жизнь дешевле и комфортнее: "Конечно, жертвой этого станет Армения, гражданин и экономика".