В Ереване заявили, что миротворцы РФ не могут передислоцироваться из Карабаха в Армению

Российские миротворцы, покинувшие Карабах, не могут передислоцироваться в Армению.

Об этом заявил во время брифинга глава армянской парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Он не считает, что миротворцы РФ "смогут или должны остаться" на территории республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!