В Грузии обвинили НПО в двух попытках переворота

Неправительственные организации (НПО) в Грузии пытались устроить революцию в 2021 и 2022 годах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о необходимости принять закон об иноагентах.

"В условиях непрозрачности деятельность НПО серьезно препятствовала движению страны вперед. Напомню, что было результатом их деятельности. Это были две попытки революции в 2020-2021 годах, и в 2022 году у них было две попытки революции. Такие явления, конечно, мешают развитию экономики", - заявил премьер журналистам.

Как уточнил Кобахидзе, на парламентских выборах 2020 года одна из организаций сфальсифицировала результаты ручного подсчета голосов и обвинила ЦИК в неточных данных, что в дальнейшем, по заранее спланированному сценарию, использовала оппозиция для попытки устроить революцию в 2021 году. В 2022 году, по словам премьера, после того как Евросоюз не предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС, неправительственные организации потребовали отставки правительства, что было попыткой революционного сценария с их стороны.

"Если бы их финансирование было прозрачным, у них было бы намного меньше шансов открыто подключаться к революционным процессам", - добавил Кобахидзе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!