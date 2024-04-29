ВМС Великобритании зафиксировали нападение на судно рядом с Йеменом

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании зафиксировали нападение на судно в 87 километрах от берега йеменского портового города Моха. Как передает Day.Az, об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 54 морских милях (87 километрах - прим. "Ленты.ру") к северо-западу от йеменской Мохи. Власти расследуют обстоятельства происшествия", - отмечается в заявлении центра.

Подробностей нападения не приводится. Британская сторона подчеркнула, что суднам необходимо избегать данные маршруты.

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