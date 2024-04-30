Береговая охрана Китая обстреляла из водометов корабль Филиппин

Корабли береговой охраны КНР применили водометы против патрульного корабля береговой охраны Филиппин BRP Bagacay. Об этом сообщил телеканал GMA News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным канала, филиппинский корабль шел к рифу Скарборо в Южно-Китайском море (ЮКМ). В результате инцидента у судна зафиксировали повреждение леерного ограждения.

В этом же районе КНР применила водометы против филлипинского судна Бюро рыболовства и водных ресурсов, которое участвовало в миссии по доставке продовольствия и топлива рыбакам.

В начале марте береговая охрана Филиппин заявила, что ее корабль столкнулся с кораблем береговой охраны КНР в Южно-Китайском море у спорного рифа. Тогда пострадали четыре человека. Однако КНР возложила ответственность за инцидент на Филиппины. Там заявили, что филиппинский корабль действовал непрофессионально и опасно и умышленно врезался в китайский.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!