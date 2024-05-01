В грузинском парламенте сорвали слушания по закону об иноагентах

В парламенте Грузии перед началом пленарного заседания, где должен был обсуждаться законопроект об иностранных агентах произошла драка между представителями оппозиции и правящего большинства.

Как передает Day.Az, об этом сообщают грузинские Telegram-каналы.

"В парламенте Грузии сорвано обсуждение законопроекта об иноагентах - по всему залу идут стычки между депутатами от правящей партии и оппозиции", - говорится в тексте.

Отмечается, что инцидент начался с обвинения со стороны оппозиции в адрес власти по поводу действий спецназа.

Накануне в Тбилиси прошла акция протеста перед парламентом Грузии, где депутаты рассматривали во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Акция переросла в столкновения с полицией, спецназ многократно применил слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. 6 полицейских пострадали, 63 человека были задержаны в административном порядке.

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