Спецназ пытается вытеснить митингующих перед парламентом Грузии

МВД Грузии призывает участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" не мешать депутатам и сотрудникам парламента выходить из здания парламента, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Пленарное заседание парламента, на котором проходило рассмотрение скандального законопроекта во втором чтении, завершилось в 21:00. Митингующие сконцентрированы на проспекте Руставели, а также на улицах Читадзе и Чичинадзе. В настоящее время часть участников акции направилась в сторону здания правительства, которое находится рядом с парламентом.

"Сотрудники разных подразделений министерства внутренних дел находятся в том числе у входов в законодательный орган для безопасного перемещения депутатов и сотрудников аппарата парламента из здания парламента и во избежание искусственной эскалации событий и призывают собравшихся освободить пространства у входов и выходов здания парламента", - сказано в заявлении.

В настоящее время спецназ пытается вытеснить митингующих, а те кидают в силовиков разные предметы. На месте находится водомет, но его пока не пускали в ход. По данным СМИ, полиция пускала перцовый спрей.

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