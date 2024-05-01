Парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах

Парламент Грузии принял во втором чтении закон "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, "за" проголосовали 83 депутата, против - 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня.

Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!