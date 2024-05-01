https://news.day.az/world/1656880.html Парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах
Парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах
Парламент Грузии принял во втором чтении закон "О прозрачности иностранного влияния".
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, "за" проголосовали 83 депутата, против - 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня.
Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.
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