В Грузии демонстранты сорвали пленарное заседание парламента

Пленарное заседание парламента Грузии отменили из-за попытки прорыва демонстрантов в здание.

Это произошло на митинге 1 мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

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