https://news.day.az/world/1656995.html В Грузии демонстранты сорвали пленарное заседание парламента
В Грузии демонстранты сорвали пленарное заседание парламента
Пленарное заседание парламента Грузии отменили из-за попытки прорыва демонстрантов в здание.
Это произошло на митинге 1 мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
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