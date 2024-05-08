Госдеп угрожает Грузии ухудшением отношений

Риторика руководства правящей партии Грузии угрожает "евро-атлантическому пути" этой республики, а также ее отношениям с Соединенными Штатами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы, как и говорили в последние дни, по-прежнему невероятно обеспокоены не только [рассматриваемым в Тбилиси] законопроектом [об иноагентах], но и антизападной риторикой, которую слышим от руководства "Грузинской мечты", - сказал американский дипломат.

"Мы считаем, что она (эта риторика - прим. ред.) выводит Грузию на ненадежную траекторию. Мы считаем, что она ставит под угрозу ее евро-атлантический путь и, безусловно, отношения между нашими двумя странами", - добавил представитель внешнеполитического ведомства США.

Парламент Грузии принял 1 мая во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", против которого высказывались оппозиция и страны Запада. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заверяют, что закон служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ. С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против законопроекта.

Правящая партия Грузии в начале апреля заявила о решении повторно вынести на рассмотрение парламента этот законопроект. Это произошло через год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам в республике, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Текст документа остался таким же, каким был в прошлом году, за исключением термина "агент иностранного влияния". Вместо этого использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы".

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