Турецкая разведка ликвидировала одного из главарей РПК на севере Ирака

Национальная разведывательная организация Турции уничтожила одного из главарей террористической Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена Анкарой) в результате спецоперации на севере Ирака.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом телеканалу TRT Haber сообщили источники в спецслужбе.

По данным телекомпании, Седат Аксу являлся одним из членов так называемого руководящего совета РПК, отвечал за снабжение боевиков боеприпасами. Он несколько лет занимался диверсионной подготовкой боевиков в районе Кандиль на севере Ирака, в 2016 году стал одним из главарей сирийского ответвления РПК - "Сил народной самообороны".

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.

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