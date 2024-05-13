ЕС частично перевела экономику на военные рельсы
Украина находится в затруднительном положении, а Евросоюз частично уже перешел к "экономике войны".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил в эфире радиостанции RMC комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Он рассказал о понимании в ЕС, что для Украины начинается опасный период, так как в объединении проходят выборы и скоро они начнутся в США.
России это дает возможность продвинуться, поэтому в Европе было принято решение "очень существенно" увеличить дотации в плане вооружений и снарядов.
В данный момент ЕС намерен производить на территории стран-членов два миллиона снарядов, чтобы помочь Украине, отметил комиссар.
Бретон подчеркнул, что в плане ВПК ЕС нужно делать больше. Он также признал, что частично Евросоюз уже перешел к "экономике войны", если говорить о снарядах.
Но нужно добиться этого и для остальной военной индустрии, добавил еврокомиссар.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре