ЕС частично перевела экономику на военные рельсы

Украина находится в затруднительном положении, а Евросоюз частично уже перешел к "экономике войны".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил в эфире радиостанции RMC комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Он рассказал о понимании в ЕС, что для Украины начинается опасный период, так как в объединении проходят выборы и скоро они начнутся в США.

России это дает возможность продвинуться, поэтому в Европе было принято решение "очень существенно" увеличить дотации в плане вооружений и снарядов.

В данный момент ЕС намерен производить на территории стран-членов два миллиона снарядов, чтобы помочь Украине, отметил комиссар.

Бретон подчеркнул, что в плане ВПК ЕС нужно делать больше. Он также признал, что частично Евросоюз уже перешел к "экономике войны", если говорить о снарядах.

Но нужно добиться этого и для остальной военной индустрии, добавил еврокомиссар.

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