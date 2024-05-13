ХАМАС собирал данные о частной жизни палестинцев в Газе

Управление общей безопасности радикального палестинского движения ХАМАС собирало информацию о частной жизни палестинцев в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

Согласно внутренним документам ХАМАС, попавшим в ее распоряжение, управление общей безопасности движения якобы много лет осуществляло сбор сведений о частной жизни жителей сектора Газа. Под наблюдением тайного органа оказались представители молодежи, журналисты, а также публичные критики и участники протестов против ХАМАС. По данным газеты, ведомство отслеживало политическую активность жителей палестинского анклава, их сообщения в интернете и подробности личной жизни.

Издание утверждает, что документы ему предоставили сотрудники управления военной разведки Израиля, которые якобы получили доступ к документам в ходе рейдов в секторе Газа. Газета пишет, что в документах содержится информация по меньшей мере о 10 тыс. палестинцев, собранная в период с октября 2016 по август 2023 года, отмечает издание.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!