Байден ударил тарифами по китайскому экспорту

В США администрация президента Джо Байдена приняла решение в четыре раза поднять пошлины на китайские электромобили.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает BBC.

В Белом доме пояснили, что меры были приняты в ответ на "несправедливую политику Китая и направлены на защиту рабочих мест в США". Издание отмечает, что Байден решил пойти на такой шаг после "месяцев критики" со стороны бывшего президента Дональда Трампа, который утверждает, что поддержка электромобилей из Поднебесной разрушает американский автопром. Затем Байден поклялся, что не позволит Китаю "несправедливо контролировать рынок" электромобилей и других ключевых товаров, включая аккумуляторы, компьютерные чипы и предметы первой необходимости медицинского назначения.

Представители Белого дома добавили, что объявленные во вторник тарифы повлияют на китайский импорт на сумму $18 млрд.

В ответ министерство торговли Китая заявило, что новые шаги "серьезно повлияют на атмосферу двустороннего сотрудничества", и раскритиковало принятые США меры.

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