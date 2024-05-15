В Финляндии резервистов могут привлечь к охране границы

Министерство обороны Финляндии представило для обсуждения общественности законопроект о привлечении резервистов к охране границ в случае угрозы для безопасности страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из законопроекта следует, что МО расширит критерии призыва резервистов для ситуаций, когда безопасность границ подорвана. К таким ситуациям можно отнести, например, угрозу крупномасштабного инструментального проникновения мигрантов или ситуацию, требующую усиленного пограничного контроля в связи с крупным стихийным бедствием или пандемией, говорится в сообщении.

"Безопасность наших границ должна быть обеспечена в любом случае. С учетом изменившейся ситуации в сфере безопасности нам необходимо больше инструментов, дополняющих существующие методы поддержания безопасности границ. Предлагаемые изменения позволят сделать развертывание резервистов в пограничных войсках максимально гибким, когда этого требует ситуация с безопасностью границ", - говорит министр обороны Антти Хяккянен.

Комментарии от всех заинтересованных сторон принимаются до 26 мая, уточняется в сообщении.

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