Польша усиливает заграждение на границе с Беларусью

Польша модернизирует и усиливает восточную границу, где страна граничит с Беларусью. Об этом заявил министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, заграждение модернизируется, усиливается, МВД и администрация президента принимают "очередные решения" в целях безопасности и непроходимости польской границы.

"Если речь идет о целой стратегии, связанной уже не только с самой пограничной полосой, а с различного рода усилениями военного характера, то я бы хотел, чтобы в этом году уже начался этот процесс", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.

Он добавил, что власти будут объявлять обо всех решениях в этой сфере.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!