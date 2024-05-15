https://news.day.az/world/1660404.html Жизнь подвергшегося покушению премьер-министра Словакии находится под угрозой
Жизнь подвергшегося покушению премьер-министра Словакии находится под угрозой
Жизнь подвергшегося покушению премьер-министра Словакии находится под угрозой.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенном в профиле премьер-министра на Facebook.
Роберт Фицо получил несколько огнестрельных ранений и был доставлен на вертолете в город Банска-Бистрица, поскольку госпитализация в Братиславу заняла бы слишком много времени из-за острой необходимости экстренного вмешательства. Все будет решено в ближайшие часы.
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