Жизнь подвергшегося покушению премьер-министра Словакии находится под угрозой.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенном в профиле премьер-министра на Facebook.

Роберт Фицо получил несколько огнестрельных ранений и был доставлен на вертолете в город Банска-Бистрица, поскольку госпитализация в Братиславу заняла бы слишком много времени из-за острой необходимости экстренного вмешательства. Все будет решено в ближайшие часы.

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