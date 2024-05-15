https://news.day.az/world/1660412.html Появились кадры покушения на премьер-министра Словакии - ВИДЕО
Появились кадры покушения на премьер-министра Словакии - ВИДЕО
В сети появилось видео момента покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На видео 71-летний оппозиционный писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел пожать руки своим сторонникам после выездного заседания кабмина.
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