Появились кадры покушения на премьер-министра Словакии

В сети появилось видео момента покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На видео 71-летний оппозиционный писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Фицо, когда тот вышел пожать руки своим сторонникам после выездного заседания кабмина.

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