Новая Каледония из окна полицейского микроавтобуса

Ситуация в Новой Каледонии продолжает оставаться напряженной.

Как передает Day.Az, во время столкновений погибли три человека, сотни получили ранения различной степени тяжести.

На распространившихся видеокадрах отражен масштаб разрушений, к которому привели действия полиции при разгоне манифестаций.

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