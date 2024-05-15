https://news.day.az/world/1660442.html Новая Каледония из окна полицейского микроавтобуса - ВИДЕО
Новая Каледония из окна полицейского микроавтобуса - ВИДЕО
Ситуация в Новой Каледонии продолжает оставаться напряженной.
Как передает Day.Az, во время столкновений погибли три человека, сотни получили ранения различной степени тяжести.
На распространившихся видеокадрах отражен масштаб разрушений, к которому привели действия полиции при разгоне манифестаций.
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