В Литве раскритиковали Евросоюз за несогласованность

Евросоюзу (ЕС) все сложнее найти общую позицию по Украине, Газе или Грузии, уверен министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его слова приводит Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С каждой попыткой в ​​Европе найти общую позицию, будь то по Украине, Газе или Грузии, мы находим все меньше и меньше согласованности", - заявил министр.

Он отметил, что способность ЕС представлять политическую позицию снижается.

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