Израиль допускает проведение операции в Рафахе без поддержки США

Израиль допускает продолжение своей военной операции в Газе даже без поддержки со стороны США. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я надеюсь, что мы сможем прийти к единому мнению с Соединенными Штатами, мы разговариваем с ними, но в конечном итоге мы делаем то, что должны сделать, чтобы защитить жизнь нашей нации", - сказал Нетаньяху.

Израильский премьер признал наличие разногласий с США по действиям в Рафахе, однако заявил, что усилия Израиля необходимы, "чтобы обеспечить свое выживание и свое будущее".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!