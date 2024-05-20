Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности

Корпус морской пехоты США начал летные испытания новой ракеты большой дальности Long Range Attack Missile (LRAM), которая повысит эффективность ударных вертолетов AH-1Z Viper ("Гадюка"). Об этом пишет The War Zone (TWZ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В основе нового оружия лежит неизвестная ракета из арсенала Военно-воздушных сил (ВВС) США. LRAM позволит вертолетам поражать движущиеся цели на суше и на воде на расстоянии почти 280 километров. Первый боевой пуск ракеты планируют провести в 2025 финансовом году. В публикации подчеркнули, что сейчас AH-1Z несут ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire с дальностью около 11 километров и AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile, поражающие цели на расстоянии до 8 километров.

Автор допустил, что LRAM основана на разрабатываемой ВВС США ракете Stand-in Attack Weapon (SiAW), которую считают более универсальной модификацией ракеты AARGM-ER. Также вертолеты могут получить новые датчики для наведения дальнобойной ракеты на цель.

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