Турция следит за развитием событий вокруг крушения вертолета в Иране.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает Day.Az.

"Мы надеемся, что иранские официальные лица, в том числе президент Ибрахим Рейси и министр иностранных дел Хусейн Эмир Абдуллахян, живы и здоровы, и передаем наши слова поддержки братскому иранскому народу.

Принимаются меры по оказанию всех видов поддержки поисково-спасательной деятельности", - сообщили в МИД.

Отметим, что сегодня вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Гусейн Амир Абдуллахиян, представитель верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, совершил жесткую посадку из Худафарина в Тебриз. Из-за погодных условий и сложного рельефа местности поисково-оперативные группы до сих пор не смогли добраться до места происшествия.

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