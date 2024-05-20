В Иране создали шесть специальных комитетов для временного управления страной

Исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер объявил о создании шести специальных правительственных комитетов для управления страной в связи с гибелью Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель иранского правительства Али Бахадори Джахроми.

"Еще вчера первый вице-президент сформировал шесть специальных комитетов для управления страной в эти дни", - приводит его слова иранское агентство IRNA. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани назначен главой комитета по внешней политике, отметил Бахадори Джахроми.

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