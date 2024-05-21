В Китае назвали ситуацию в Тайваньском проливе сложной и серьезной

Ситуация в Тайваньском проливе сложная и серьезная из-за местной администрации острова в лице Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая продвигает идеи независимости Тайваня. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, комментируя вступление в должность главы администрации острова Лай Циндэ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нынешняя ситуация в Тайваньском проливе является сложной и серьезной, - заявил он. - Основная причина этого заключается в том, что ДПП упорно придерживается раскольнической позиции, [ориентированной] на независимость Тайваня, и отказывается признавать консенсус 1992 года, воплощающий принцип единого Китая", - сказал Чэнь Биньхуа.

Воля китайских властей к разрешению тайваньского вопроса и полному национальному воссоединению тверда, как скала, заявил официальный представитель канцелярии.

"Наша воля к разрешению тайваньского вопроса и полному национальному воссоединению тверда, как скала, наша способность защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебима, а наши действия против независимости Тайваня и иностранного вмешательства решительны", - сказал Чэнь Биньхуа.

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