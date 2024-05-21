Нетаньяху ответил на возможную выдачу ордера МУС

Намерение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и вместе с ним лидера ХАМАС Яхьи Синвара позорно, заявил Нетаньяху. Его обращение размещено в телеграм-канале, передает Day.Az.

"Как премьер-министр Израиля, я с возмущением отвергаю сравнение прокурора в Гааге между демократическим Израилем и массовыми убийцами ХАМАС. Это абсолютное искажение реальности. Именно так выглядит новый антисемитизм: он переместился из университетов на Западе в суд в Гааге", - заявил политик.

Он подчеркнул, что ничто не помешает Израилю нанести удар по тем, кто хочет его уничтожить. Нетаньяху также пообещал свергнуть ХАМАС.

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