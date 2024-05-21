Байден потребовал от лидеров республиканцев в Конгрессе поддержать законопроект о границе

Президент США Джо Байден в телефонных разговорах со спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана) и лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом потребовал поддержать законопроект об обеспечении безопасности южной границы страны. Об этом сообщил в понедельник Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прошло более 100 дней с тех пор, как республиканцы в Конгрессе заблокировали двухпартийный законопроект, включающий самые жесткие и справедливые реформы по охране границы за последние десятилетия. Во время этих телефонных разговоров президент Байден еще раз заявил, что республиканцы в Конгрессе должны прекратить играть в политику и действовать быстро, чтобы принять этот двухпартийный законопроект о границе, который увеличит число сотрудников пограничной службы, инвестирует в технологии для выявления случаев распространения фентанила и борьбы с наркоторговлей и сделает нашу страну более безопасной", - отметили в Белом доме.

19 мая руководитель фракции демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщил, что на этой неделе верхняя палата законодательного органа рассмотрит законопроект об обеспечении безопасности на южной границе США, который помогли согласовать республиканцы несколько месяцев назад. Однако республиканцы заблокировали эту инициативу ранее в этом году, ожидается, что они снова будут голосовать против нее. Законопроект позволит Белому дому ассигновать новые средства для ограничения возможности предоставления убежища мигрантам в случае увеличения числа беженцев на границе.

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