Китай обещает ответить на любые действия по подрыву своей целостности

Любые действия, угрожающие территориальной целостности КНР и бросающие вызов принципу "одного Китая", получат немедленный ответ. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Любое действие, которое бросает вызов принципу "одного Китая" и ставит под угрозу национальный суверенитет и территориальную целостность КНР, получит немедленный и решительный ответ со стороны Китая", - отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что Китай "решительно выступает против любых форм официальных обменов между США и Тайванем, а также выступает против вмешательства Соединенных Штатов в дела острова в любой форме и под любым предлогом". Ван Вэньбинь напомнил, что соблюдение принципа "одного Китая" является "политической основой и обязательным условием развития отношений с КНР для любого иностранного государства".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!