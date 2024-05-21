Пашинян провел встречу с замдиректора ЦРУ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял заместителя директора ЦРУ США Дэвида Коэна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом армянский премьер сообщил в своем Telegram-канале.

"Я принял делегацию, возглавляемую заместителем директора Центрального разведывательного управления США Дэвидом Коэном", - написал премьер.

В пресс-службе правительства в свою очередь сообщили, что на встрече обсуждались вопросы армяно-американской повестки и международные проблемы.

Напомним, в июле 2022 года Ереван посещал директор ЦРУ Уильям Бернс.

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