Израильские истребители атаковали военные объекты "Хезболлах"

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду военных объектов шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы израильской территории.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Было зафиксировано несколько запусков ракет с территории Ливана по ряду районов на севере Израиля, о пострадавших не сообщалось. Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в четырех различных районах на юге Ливана, включая террористический отряд "Хезболлах" в районе Одайсе, пусковую установку в районе Халты, а также военные строения "Хезболлах" в районах населенных пунктов Ярун, Марун ар-Рас и Айта аш-Шаб", - говорится в заявлении.

Кроме того, "артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по районам, откуда осуществлялись обстрелы" израильской территории, добавили в пресс-службе.

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