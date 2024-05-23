КНР масштабно расширит коммерческий космодром

Вторая стартовая площадка на коммерческом космодроме в провинции Хайнань почти завершена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание SpaceNews.

Первый стартовый стол на космодроме был достроен в декабре 2023 года, и первый запуск ракеты Long March 8 с него планируется до конца июня. Строительство второй стартовой площадки ожидается завершиться к концу мая. Китайские официальные источники утверждают, что в будущем могут быть построены еще два стартовых стола на космодроме.

По информации издания, общее количество стартовых площадок на коммерческом космодроме может достигнуть десяти, что позволит осуществлять запуски как жидкостных, так и твердотопливных ракет. Предполагается, что такое масштабное расширение космодрома обусловлено планами Китая по запуску десятков тысяч спутников.

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