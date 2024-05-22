Армении нужна новая Конституция.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении в парламенте.

Отметим, что в действующей Конституции Армении, законодательных актах, официальных письмах и заявлениях, а также документах этой страны, распространяемых в международных организациях и судах, содержатся претензии против территориальной целостности Азербайджана.

Еще в феврале этого года Пашинян подтвердил, что собирается провести конституционный референдум.

"Где та точка, где тот момент, когда мы из негосударственного народа должны трансформироваться в государственный народ. Этот момент - конституционный референдум. Наш единственный инструмент - это разговор с народом", - сказал он.

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