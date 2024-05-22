Бербок рассказала о создании нового механизма безопасности в Европе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ФРГ, Франция и Польша намерены стать драйвером общей европейской политики безопасности. Такое заявление она сделала на пресс-конференции с главами МИД Франции и Польши Стефаном Сежурне и Радославом Сикорским по итогам встречи в формате Веймарского треугольника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы больше не можем позволить себе проводить внешнюю политику на автопилоте", - сказала Бербок. "Вот почему мы как Веймарский треугольник хотим быть движущей силой для того, чтобы правильно позиционировать себя как Европейский союз и стать более способными к геополитическим действиям", - добавила она, заметив, что министры приняли так называемую Веймарскую повестку дня, "то есть конкретный план работы по созданию более сильной и геополитичной Европы".

В то же время глава внешнеполитического ведомства Германии подчеркнула, что Берлин, Париж и Варшава хотят объединить усилия в рамках Веймарского треугольника в борьбе с дезинформацией. "Потому что все мы втроем видим, что Европейский союз, наш союз свободы, находится под прицелом. Европа подвергается нападкам изнутри и снаружи, в том числе посредством шпионажа", - утверждала Бербок.

Веймарский треугольник - региональная группа в составе Германии, Франции и Польши, созданная в августе 1991 года. Изначально ее целью было развитие сотрудничества и сближение Варшавы с ЕС и НАТО.

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