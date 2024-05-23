Британские ВМС сообщили о новом инциденте в водах Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом инциденте, связанном с безопасностью судоходства, в 98 морских милях (около 181,5 км) к югу от портового города Ходейда в Йемене, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"UKMTO получил сообщение об инциденте в 98 морских милях к югу от Ходейды в Йемене", - говорится в уведомлении, опубликованном на странице UKMTO в X (ранее Twitter). Центр не привел дополнительные подробности, однако предупредил экипажи находящихся вблизи порта судов о необходимости соблюдать осторожность и докладывать о любой подозрительной активности в районе.

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