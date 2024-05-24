Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительный отчет о крушении вертолета

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет о крушении вертолета с президентом Ибрахимом Раиси на борту, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

В отчете отмечается, что для изучения некоторых деталей потребуется "больше времени".

Согласно информации, предварительное расследование показывает, что вертолет следовал по намеченному маршруту и не изменял траекторию полета. Примерно за полторы минуты до крушения пилот связался с двумя другими вертолетами летной группы.

"Следов огнестрельных пуль или аналогичных повреждений на обломках разбившегося вертолета не обнаружено", - говорится в отчете. Генштаб сообщает, что вертолет загорелся после столкновения с горой. В беседах диспетчеров с экипажем также "ничего подозрительного не замечено".

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Але-Хашем, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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