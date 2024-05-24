США вводят политику визовых ограничений для Грузии

Соединенные Штаты вводят новую политику визовых ограничений в отношении Грузии в связи с законом об иноагентах.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном на сайте Госдепа.

Уточняется, что политика визовых ограничений будет применяться к лицам, "ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучаствующим в этом, а также к членам их семей".

"К ним относятся лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания", - заявил Блинкен.

Кроме того, Администрация Соединенных Штатов приступила к проведению масштабного пересмотра американо-грузинского сотрудничества в связи с принятым в Грузии законом об иноагентах.

"Сегодня я также начинаю всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", - подчеркнул Блинкен.

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