Посла РФ в Армении вызвали в Москву

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Копыркин был вызван в Москву для консультаций", - указала дипломат.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!