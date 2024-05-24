https://news.day.az/world/1662728.html Посла РФ в Армении вызвали в Москву
Посла РФ в Армении вызвали в Москву
Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Копыркин был вызван в Москву для консультаций", - указала дипломат.
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