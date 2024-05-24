ФРГ вместе с Данией передала Киеву 10 танков Leopard

Германия спустя почти месяц обновила перечень переданных Киеву вооружений, в него вошли в том числе 10 танков Leopard 1A5, которые были поставлены Украине в рамках совместного с Данией проекта. Это следует из списка военной помощи ВСУ, опубликованного на сайте правительства Федеративной республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новый пакет включает в себя также 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder, 540 автоматических винтовок MK 556, 80 снайперских винтовок HLR 338 с патронами, более 100 винтовок CR 308, а также около 1,8 млн боеприпасов для ручного оружия. Кроме того, в списке есть мостоукладчик Biber, инженерный танк Dachs, танковый тягач, 4 бронемашины для разминирования Wisent 1, 2 минных трала, 16 заправочных машин Zetros, 400 светодиодных фонарей.

Как отмечается, в процессе подготовки к поставке находятся три реактивные системы залпового огня HIMARS. В начале мая министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о планах властей закупить их у США и поставить на Украину.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.

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