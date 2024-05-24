В Нидерландах растет поддержка идеи создания европейской армии

Все больше голландцев поддерживает идею создания европейской армии на фоне опасений по поводу конфликтов на границах ЕС и неопределенности относительно американской поддержки, если республиканец Дональд Трамп снова станет президентом США. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного телепрограммой EenVandaag, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из 23 тыс. опрошенных порядка 48% выступают за формирование армии ЕС. В 2023 году эту идею поддерживали 39% респондентов. Сейчас 36% участников опроса EenVandaag выступают против из-за таких сложностей, как языковой барьер и культурные различия. Они считают, что странам Евросоюза потребуется слишком много времени, чтобы договориться об оперативной переброске своих сил куда бы то ни было.

Многие голландские политики также не считают эту идею удачной, признавая, что дальнейшее оборонное сотрудничество в Европе является жизненно важным. "Было бы смешно, если бы мы позволяли румынским и испанским депутатам Европарламента или датскому еврокомиссару принимать решение о направлении голландских солдат, - заявил депутат ЕП от Народной партии за свободу и демократию Барт Гротуис. - У нас уже давно есть европейская армия, она называется НАТО. Мы должны гарантировать, что сможем действовать сообща с европейскими странами альянса в случае необходимости".

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