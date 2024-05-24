В ООН заявили об обязанности Израиля выполнить решение суда

Решения Международного суда ООН, в частности, о немедленном прекращении израильской операции в Рафахе, обязательны для исполнения, заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Генсек напоминает, что в соответствии с уставом Международного суда ООН решения суда имеют обязательную силу, и он рассчитывает, что стороны надлежащим образом их выполнят", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Он добавил, что генсек известит СБ ООН о предписанных судом мерах.

Международный суд ООН 24 мая предписал Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе. Суд также потребовал от Израиля "обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа для расследования утверждений о случаях геноцида".

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