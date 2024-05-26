Трассу Армения — Грузия закрыли в обоих направлениях

В Лорийской области Армении вышла из берегов река Дебед, из-за чего межгосударственная дорога в Грузию закрыта в обоих направлениях. Как передает Day.Az, об этом сообщил Дорожный департамент республики, передает ТАСС.

По информации ведомства, из-за сильных дождей дороге нанесен ущерб, водителей просят воспользоваться другими дорогами, чтобы добраться до границы с Грузией.

В армянском сегменте соцсетей появились кадры, на которых видно, что река подтопила жилые здания в городе Алаверди у границы, пользователи пишут о больших масштабах стихийного бедствия.

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