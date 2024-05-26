Следственный комитет Армении сделал последнее предупреждении протестующим

Следственный комитет Армении выступил с серьезным предупреждением в отношении протестного движения, которое направляется в сторону дачи премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в заявлении отмечается, что в ходе акций протеста в Армении были зафиксированны различные проявления, имеющие признаки явного преступления.

В сообщении также сказано, что следственный комитет Армении завел уголовные около 30 уголовных дел по фактам нарушения законодательства.

Судя по первым сообщениям из Еревана, наш прогноз оправдался и силы охраны правопорядка начали принимать меры в отношении демонстрантов. Весьма вероятно продолжение такой динамики. И если это случится, количество уголовных дел и задержаний может значительно увеличиться.

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