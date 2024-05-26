С территории Ливана ударили по Израилю

Свыше 50 реактивных снарядов было выпущено с юга Ливана по северу еврейского государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, обстрелу подверглась в том числе база ВС Израиля в районе горы Хермон.

Шиитская милиция "Хезболлах" взяла ответственность за атаки на штаб подразделения израильской армии в приграничном районе Шебаа, казармы в поселениях Йифтах и Рамим, а также сообщила об ударе по населенному пункту Кирьят-Шмона. В заявлениях, опубликованных военно-информационной службой "Хезболлах" в Telegram-канале отмечается, что удары были нанесены "в ответ на нападения сионистского (израильского - прим. ТАСС) врага на поселения на юге страны".

По сведениям агентства Al Wataniya, израильские военные в свою очередь обстреляли район Хасбайя на юге Ливана, в результате чего там начался пожар, а также окрестности населенного пункта Эс-Сарира в регионе западное Бекаа.

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