Уличные разборки

Участники протестного шествия в Армении дошли до правительственных дач.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян, призвал премьер-министра Никола Пашиняна встретиться с ним.

"Уходите мирно и без потрясений. Ваше время прошло, настоящее - это мы. И мы приглашаем вас на встречу с этим настоящим," - заявил Галстанян.

Он подчеркнул, что готов обсуждать с Николом Пашиняном только один вопрос - его отставку.

Архиепископ добавил, что народ настолько великодушен, что "позволит премьеру уйти мирно". Он также отметил, что протестующие останутся у правительственных дач до тех пор, пока не получат ответа от премьера.

"Мы пришли мирно поговорить. Выйдите и посмотрите мне в глаза, если осмелитесь. Посмотрите так же, как вы смотрели в Киранце - с опаской," - добавил Галстанян.

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