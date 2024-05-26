https://news.day.az/world/1663237.html Армянский солдат скончался при неизвестных обстоятельствах
Армянский солдат скончался при неизвестных обстоятельствах
Военнослужащий армянской армии получил травмы, несовместимые с жизнью, в обстоятельствах, которые на данный момент еще не установлены.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, несмотря на усилия врачей госпиталя, жизнь военнослужащего не удалось спасти.
Ведется расследование для полного выяснения обстоятельств происшествия.
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