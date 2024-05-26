Армянский солдат скончался при неизвестных обстоятельствах

Военнослужащий армянской армии получил травмы, несовместимые с жизнью, в обстоятельствах, которые на данный момент еще не установлены.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, несмотря на усилия врачей госпиталя, жизнь военнослужащего не удалось спасти.

Ведется расследование для полного выяснения обстоятельств происшествия.

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