Полиция задержала более 100 человек в центре Еревана

Полиция Армении задержала 137 протестующих, которые перекрывали улицы и магистрали по всей стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

09:46

В Армении в ходе акции неповиновения задержаны 67 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило Министерство внутренних дел Армении.

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