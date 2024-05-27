https://news.day.az/world/1663269.html Полиция задержала более 100 человек в центре Еревана - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Полиция задержала более 100 человек в центре Еревана - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Полиция Армении задержала 137 протестующих, которые перекрывали улицы и магистрали по всей стране.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
09:46
В Армении в ходе акции неповиновения задержаны 67 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило Министерство внутренних дел Армении.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре