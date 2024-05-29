Глава минобороны Армении обсудил военное сотрудничество с европейскими коллегами

Глава Минобороны Сурен Папикян по приглашению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля принял участие в рабочем ужине министров обороны ЕС и стран-партнеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на организованном вчера ужине в рамках Шуманского форума безопасности и обороны, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с европейской безопасностью.

Армянские издания отмечают, что в ходе мероприятия Сурен Папикян обсудил с министрами Швеции, Болгарии, Греции, Кипра и Грузии вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

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