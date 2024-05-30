Пентагон планирует использовать коммерческие спутники в военных целях

Министерство обороны США запустило программу гражданского космического резерва, которая позволит американским вооруженным силам использовать спутники частных компаний в военных целях. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на главу коммерческого управления Космических сил США полковника Ричарда Найсли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его утверждению, руководитель SpaceX Илон Маск в конце 2022 года якобы сорвал запланированный украинской армией удар по российским войскам, когда внезапно решил, что не хочет, чтобы в нем участвовали его спутники Starlink. "То, что произошло на Украине, является причиной создания резерва. На тот момент у нас не было контракта со SpaceX, а поэтому они оказывали нам помощь на добровольной основе, в результате чего мы не всегда могли ее получить", - пояснил Найсли. Чтобы избежать повторения подобных инцидентов, оборонное ведомство США планирует убедить частные компании присоединиться к программе гражданского космического резерва, по условиям которой они будут обязаны предоставлять американским военным доступ к возможностям своих спутников для использования их в военных целях, в том числе для оказания поддержки союзникам США в вооруженных конфликтах, сказал он.

При этом Найсли не уточнил, какие стимулы Пентагон намерен предложить потенциальным участникам программы, отметив, что этот вопрос до сих пор прорабатывается, подчеркивает портал.

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